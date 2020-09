"Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi" (Lc 7, 11-17)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm.

Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande foule.

Il arriva près de la porte de la ville

au moment où l’on emportait un mort pour l’enterrer ;

c’était un fils unique, et sa mère était veuve.

Une foule importante de la ville accompagnait cette femme.

Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle

et lui dit :

« Ne pleure pas. »

Il s’approcha et toucha le cercueil ;

les porteurs s’arrêtèrent,

et Jésus dit :

« Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. »

Alors le mort se redressa

et se mit à parler.

Et Jésus le rendit à sa mère.

La crainte s’empara de tous,

et ils rendaient gloire à Dieu en disant :

« Un grand prophète s’est levé parmi nous,

et Dieu a visité son peuple. »

Et cette parole sur Jésus se répandit

dans la Judée entière et dans toute la région.



Source : AELF

