Jeunesse : l'espérance d'un monde qui peut changer

L’année scolaire se termine et qu’on soit ou non à l’école c’est toujours une période particulière, une période qui sent bon l’été, les fêtes en tous genres, l’odeur des jours qui s’étirent, les WE bien remplis, le son de vos rires qui durent plus longtemps. L’année scolaire se termine mais avec dame Covid je dois avouer qu’on se sent plus dans un début que dans une fin. Et depuis le déconfinement, nous revivons beaucoup de débuts et j’aimerais que cette fois, tous ces recommencements, toutes ces possibilités que la situation nous offre, vous permettent de vivre dans une société qui sort de sa paralysie collective pour engager à l’action.

J’aimerais que votre regard se porte sur l’espérance d’un monde qui peut changer, qui doit changer et que vous preniez votre part pour ne pas tomber dans la facilité des commentateurs en tous genres. Ne désespérez jamais de la Politique, elle a ses travers, ses manquements et sa violence, elle a ses erreurs et ses errements mais le terreau de notre démocratie se base sur la capacité de chaque citoyen à porter une voix et à élire des personnes qui portent un projet de société auxquels ils croient. Les élections de dimanche démontrent à la fois la perte de sens et de confiance avec un absentéisme record et une désertion des jeunes générations, mais aussi l’immense richesse de nouvelles équipes municipales sur lesquelles personne n’auraient parié parce que loin du sérail habituel. Avec ou sans étiquettes, ces équipes, parfois désignées par des processus d’élection innovant pour construire leur liste, ont mis en avant des collectifs qui ont intérêt pour la vie publique et ce qu’elle peut apporter de meilleur pour chacun d’entre nous. N’ayez pas peur de vos convictions parce que vous seriez jeunes ou parce que tu es une femme Castille, justement, portez les haut et fort, il n’y a pas d’âge ou de sexe pour prendre des responsabilités, il n’y a surtout pas d‘âge ou de sexe pour en être digne et à la hauteur.

Ne désespérez donc pas, vous faites partie d’un tout et votre avis compte. Renseignez-vous, lisez, apprenez, connaissez votre Histoire et votre passé, ayez conscience de nos erreurs pour garder la lucidité de ne pas les reproduire. Soyez critique et exigeant envers vous-même, vous aurez d’autant plus la possibilité d’aider les autres et d’être un appui. Soyez un roc pour ceux que vous aimez mais aussi pour ceux que vous ne connaissez pas et qui croiseraient vos routes en étant dans le besoin. Aidez-nous à sortir de nos égoïsmes et de nos peurs et poussez-nous à l’accueil et à l’ouverture. La vie est belle, elle mérite de prendre le meilleur de ce que vous pourrez lui donner. Elle mérite votre indignation et votre engagement. Elle vous pousse à espérer et à toujours croire que le meilleur reste à venir. C’est votre vie, personne d’autre ne pourra décider d’en faire quelque chose.



L’été est à vous, la Vie est devant vous.