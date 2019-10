JO 2024: "le plus grand événement que la France n’ait jamais organisé" explique Tony Estanguet

Pour la première fois, l'emblème utilisé sera le même pour les Jeux Olympiques et paralympiques. Une avancée d'une grande importance, à la hauteur de l'ambition des jeux : innovants et révolutionnaires. L'occasion de faire un point d'étape dans l'organisation de l'événement sportif le plus suivi de la planète. Les explications de Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë, et président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024.