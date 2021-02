Joël Giraud

Le livre "L’ange et la bête", de Bruno Le Maire, commence par un événement qui a marqué des milliers de Français : l’incendie de Notre-Dame de Paris. "C’est un événement qui m’a bouleversé. Pour moi, Notre-Dame c’était ce qui ne pouvait pas disparaître et j’y ai passé beaucoup de temps. J’ai voulu commencer ce livre par un moment de rupture", explique le ministre de l’Économie et des Finances.

Prendre le temps de raconter l'instantané

C’est un ouvrage dans lequel il raconte son quotidien de ministre, une façon de raconter le temps présent, dans ce qu’il appelle pourtant ses "mémoires provisoires". "Ce que j’ai voulu faire c’est de témoigner tout de suite avec le risque d’être contredit mais avec l’assurance pour le lecteur de vivre au plus près cette crise. Je crois à une écriture qui est au plus près de la réalité", affirme-t-il.

Pour autant, à l’heure où le buzz naît en quelques secondes, Bruno Le Maire a fait le choix de l’écriture, et donc du temps long. "Je pense que c’est bien d’être à contretemps, il faut le revendiquer. Il faut prendre le temps de s’arrêter, d’appuyer sur le bouton stop. C’est absolument vital, pour prendre les bonnes décisions", assure le ministre. Mais il assure que ce n’est pas un divertissement mais bien du travail, nécéssaire à son action politique. "Je crois profondément que quand on est responsable politique, prendre du recul et réfléchir, c’est mieux travailler", poursuit-il.

"Refonder une spiritualité dans la vie politique"

Dans "L’ange et la bête", Bruno Le Maire raconte notamment la journée du samedi 14 mars où, en pleine crise sanitaire, il a fallu "dépenser en 24 heures 300 milliards d’euros", après trois années d'efforts pour réduire la dépense publique et ramener le déficit sous la barre des 3 % du PIB. "Ce sont des changements radicaux, de vraies révolutions mentales, confie Bruno Le Maire. Dans le même temps, vous vous dites, c’est la seule décision sage pour éviter des faillites, des emplois. Il faut s’adapter aux accidents de l’histoire, de la vie."

Bruno Le Maire livre sa vision de l’action politique et dévoile les coulisses de son travail. "La politique doit être spirituelle. Placer la politique dans la littérature c’est lui redonner de la spiritualité. Ça revient à Notre-Dame qui est en flamme, elle nous appelle à refonder une spiritualité dans la vie politique", conclut le ministre.