Johnatan Thonon, chef de projet IMPACT

Les festival "IMPACT" revient à Liège ce samedi pour sa 3ème édition. Ce projet allie les arts de la scène aux nouvelles technologies et immerge son public dans de surprenants univers. Une véritable expérience dans laquelle les spectateurs sont au plus près des artistes et de leurs sensations. De nombreux performeurs internationaux collabordent cette année pour nous offrir d'étonnantes nouveautés. Jonathan Thonon, chef du projet, nous en dévoile une partie.