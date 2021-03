"Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit" (Mt 1, 16.18-21.24a)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie,

de laquelle fut engendré Jésus,

que l’on appelle Christ.

Or, voici comment fut engendré Jésus Christ :

Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ;

avant qu’ils aient habité ensemble,

elle fut enceinte

par l’action de l’Esprit Saint.

Joseph, son époux, qui était un homme juste,

et ne voulait pas la dénoncer publiquement,

décida de la renvoyer en secret.

Comme il avait formé ce projet,

voici que l’ange du Seigneur

lui apparut en songe et lui dit :

« Joseph, fils de David,

ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,

puisque l’enfant qui est engendré en elle

vient de l’Esprit Saint ;

elle enfantera un fils,

et tu lui donneras le nom de Jésus

(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve),

car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »

Quand Joseph se réveilla,

il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit.



Source : AELF

Méditation Pasteur Nicole Fabre

Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu’on appelle le Christ. Le premier verset de ce jour est le dernier de la généalogie qui ouvre l’évangile de Matthieu. Joseph fait partie d’une longue lignée d’engendrement. Sa famille plonge ses racines jusqu’à Abraham, en passant par David. Du solide. Du très solide. Pour Marie, dans les évangiles, aucune généalogie n’est citée. Jeune fille inconnue jusqu’alors. Ce qui compte, c’est la parole à laquelle elle a fait confiance et qu’elle a accueillie en elle. C’est elle, une femme, qui entre dans la liste des engendreurs : Marie, de laquelle fut engendrée Jésus, que l’on appelle Christ. Un homme, donc, Joseph, et une femme, Marie. Quelqu’un d’une lignée sûre, identifiée. Une autre personne sans lignée définie. L’un introduira Jésus dans la descendance davidique, l’autre l’introduit dans sa filiation divine. L’un et l’autre, de façon différente, sont appelés par Dieu.

Permettez-moi, pour aujourd’hui, d’y entendre un appel très fort. La présence de l’Emmanuel, Dieu - avec nous – entre dans notre monde en s’appuyant sur deux êtres différents. Je rêve alors qu’à l’écoute de ce texte, nous apprenions à vraiment collaborer, hommes et femmes ensemble, sans rivalité ni mesquinerie. Je rêve que chaque croyant se laisse bouleverser par la parole qu’il entend de la part de Dieu. Je rêve que nous sachions en confiance nous accueillir les uns les autres et accueillir ensemble l’appel du Christ pour aujourd’hui et porter ensemble sa présence au cœur du monde.

Père, que ton esprit nous donne audace et humilité pour qu’avec nos frères, nos sœurs, forts de tous nos parcours différents, nos cultures différentes, nous sachions porter au monde la bonne nouvelle de ta présence et en vivre.