Josiane Chevalier, préfète du Grand Est : quel déconfinement dans la région ?

Le déconfinement débute ce lundi 11 mai. Mais il y a encore des règles à respecter. Et pour les services de l'Etat, c'est une phase de suivi des nouveaux cas qui s'amorce, pour éviter la reprise de l'épidémie.



Plus besoin d’attestation à partir de ce lundi 11 mai, sauf si vous vous déplacez à plus de 100 kilomètres en dehors de votre département. Les commerces rouvrent sauf les restaurateurs et les hôteliers. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits.



Dans le Grand Est, tous les départements sont en rouges, il y a donc des mesures supplémentaires : pas de réouverture des parcs et jardins et pas de date de réouverture pour les collèges.



Comment faire appliquer ces nouvelles règles ? Quelle est la véritable importance du duo maire-préfet, mis en avant par le gouvernement ?

Josiane Chevalier est préfète du Bas-Rhin et du Grand Est. Elle répond à ces questions au micro de Benjamin Vernet.