Journal 15 janvier 2020

Au sommaire de ce mercredi 15 janvier 2020



1/ Un nouveau fonds d'investissement pour aider les femmes à reprendre ou développer leurs activités. Léa Lassarat, présidente de la chambre de commerce et d'industrie du Havre, à l'origine de ce fonds, nous donnera tous les détails dans ce journal



2/ Et puis vous le savez, l'Australie brûle, Catherine Manné et Edina Mezarosz ont recueilli le témoignage de Jonathan Sharp, jeune Australien en séjour d'études à l'Alliance française de Rouen,



3/ Enfin, Edina Mezarosc nous emmènera au cœur des répétitions des Petites Noces, un opéra participatif