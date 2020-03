Journal 7h du 18 mars

- Un 2ème décès, 5 patients en réanimation atteints par le coronavirus, 8 en réanimation en attente de résultats... voilà le dernier bilan dans les Pays de la Loire.



- Après le report du second tour des élections municipales en raison de l'épidémie de coronavirus, les maires vont quand même pouvoir être élus dans les communes dont le premier tour a suffi. Quelles conséquences pour les autres ? La réponse dans ce journal.



Face à cette épidémie, de belles initiatives voient le jour ça et là pour redonner espoir. C'est le cas du service formation et vie spirituelle du diocèse de Luçon qui lance l'action « Une bougie sur nos fenêtres ».