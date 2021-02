Journal de 07h01 - 12 février 2021

- la situation sanitaire avec le COVID en région et en Charente

- 11 communes du Nord-Charente retrouvent l’eau potable à leur domicile

- la Croix Rouge réactive et présente ces derniers jours pour les inondations et depuis des mois avec le COVID

- une famille accueillie à Angoulême après l’évacuation d’un squat près de Bordeaux

- la ville de Soyaux met en valeur les gagnants du concours “maisons et balcons fleuris”