Journal de 07h01 - 18 février 2020

- les travaux sur la RN 141 continuent d’évoluer

- L’institution Le Défenseur des droits cherche la proximité la plus grande possible avec les usagers

- la filière Cognac au Salon international de l’Agriculture

- la Foire aux vins des Coteaux du Montmorélien vue par Roland Eluerd

- des étudiants de l’ENMIN en soutenance

- une conférence dans le cadre du cycle sur l’éducation artistique et culturelle…