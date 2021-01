Journal de 07h01 - 21 janvier 2021

- la Charente doit adapter le rythme de la vaccination aux livraisons de doses

- manifestations à Ruffec et à Angoulême des personnels du sanitaire et plus largement

- la rentrée 2021 se prépare déjà

- des actions portées par le Club CAP BD Angoulême pour accompagner la labellisation UNESCO de la ville

- la filière Cognac se projette avec un nouveau site entre innovation, formation et collaboration

- un groupe d’entraide mutuelle autisme est désormais actif à Saint-Fraigne