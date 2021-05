Journal de 07h01 - 27 mai 2021

- La secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de l’Éducation prioritaire en Charente aujourd’hui

- un collectif d’enseignants mobilisé autour de la question de l’éducation prioritaire

- le collège de La Couronne continue à s’engager dans les circuits courts pour sa cuisine et remporte un Trophée Agrilocal16

- un réaménagement du parvis de la Cathédrale d’Angoulême à venir

- Confolens travaille sur l’organisation de la Fête de la musique

- Cognac Blues Passions déploie des concerts début juillet et tout l’été