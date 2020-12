Journal de 07h01 - 4 décembre 2020

- François Hollande à la rencontre de lycéens charentais

- Grand Cognac dépose plainte contre Veolia

- les dispositifs d’accompagnement et le plan de relance en Charente

- le Téléthon et la mobilisation malgré tout

- l’Association d’aide et de défense des mineurs isolés recherche des hébergements temporaires pour les migrants mineurs isolés

- une campagne de communication dès le 9 décembre centrée sur les produits festifs de Nouvelle-Aquitaine