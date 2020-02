Journal de 07h01 - 4 février 2020

- inauguration école de la 2ème chance, site d’Angoulême

- l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires de la CAF d’Angoulême voit son effectif se renforcer

- mouvement de grève des rippeurs et des chauffeurs de camions-bennes de Grand Angoulême

- une semaine pour valoriser les métiers de l’automobile et de la mobilité

- une séance pour défendre la liberté de programmation et la liberté d’expression