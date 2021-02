Journal de 07h01 - 5 février 2021

- la Charente doit gérer et s’adapter aux crues et à ses conséquences

- mobilisation hier à Angoulême notamment des syndicats de la fonction publique

- Grand Angoulême est obligé de faire des choix pour ses orientations budgétaires

- le Service Pays d’Art et d’Histoire de Grand Angoulême s’appuie sur un grimoire pour ses visites d’Angoulême

- les obsèques du pianiste Alberto Neuman sont célébrées aujourd’hui à Angoulême