Journal de 08h du Lundi 23 Septembre 2019

- Des élus du Département et de la Région se rendent à Bruxelles aujourd’hui et demain. Devant les parlementaires européens nouvellement élus, ils vont porter la voix des pêcheurs vendéens qui s’inquiètent d’un brexit dur.

- La Joséphine a rassemblé près de 13 000 femmes hier à la Roche sur Yon. A l’occasion de cette course et marche, un don de 74 352€ a été remis au comité vendéen de la Ligue contre le cancer.

- Samedi, à l’occasion des Journées du Patrimoine, la Ville des Herbiers a reçu un chèque de 500 000€ pour la sauvegarde des Ruines du Château de l’Etenduère. Une somme remise dans le cadre de la mission « Patrimoine en péril », confiée à Stéphane Bern.