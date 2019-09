Journal de 08h du Mercredi 4 Septembre 2019

- Une rentrée dans l’Armée de Terre pour 12 Vendéens qui ont signé hier leur contrat d’engagement. Ils se dirigent vers des métiers variés, comme secrétaire, sapeurs-pompiers de Paris, pilote de char ou encore arrimeur-largueur…

- Près de 64 000 élèves ont fait leur rentrée en début de semaine dans les 216 écoles, 30 collèges et 12 lycées de l’Enseignement Catholique de Vendée. Un effectif stable par rapport à l’an dernier.

- Inquiétude des cheminots et des usagers de la gare SNCF des Sables d’Olonne. Dès le 15 septembre, il n’y aura plus qu’un seul guichet ouvert, et avec des horaires restreints.