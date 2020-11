Journal de 08h01 - 12 novembre 2020

- des cérémonies du 11 novembre vécues en nombre limité

- les classes de maternelle de l’école La Capucine à Gond-Pontouvre sont fermées

- un accompagnement des 16-30 ans toujours très actif mais rendu plus compliqué au sein des résidences Pierre Semard à Angoulême et Nelson Mandela à Cognac

- l’Association d’Animation et d’Education populaire de Montemboeuf s’affirme comme essentielle dans le contexte de crise sanitaire

- des messes en direct sur notre antenne

- un café voyages autour de partages d’expériences et d’informations