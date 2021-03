Journal de 08h01 - 18 mars 2021

- le Ministre de la Justice en déplacement à Bordeaux et à Angoulême

- quelques chiffres marquants un an après le début de la crise sanitaire

- la vaccination est la seule solution pour le Docteur Agnès Riché, infectiologue et chef de service médecine interne au Centre hospitalier d’Angoulême

- l’IME de Ma Campagne à Angoulême soutient avec ses réalisations le Service départemental d’incendie et de secours

- des arbres plantés à Angoulême pour symboliser l’amitié franco-américaine