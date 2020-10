Journal de 08h01 - 20 octobre 2020

- des hommages à Samuel Paty et une réaffirmation de certaines valeurs

- la préfète en dialogue avec les agriculteurs

- le mois de la Bio pour permettre de nouvelles conversions en Nouvelle-Aquitaine et en Charente

- Grand Cognac en attente d’une réélection de son exécutif le 29 octobre

- une société coopérative et citoyenne “La Fabri K Watt” appelle au financement participatif

- En direct de chez vous à Pranzac