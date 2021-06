Journal de 08h01 - 25 juin 2021

- une grève chez Naval Group pour dénoncer le manque d’effectifs

- les agriculteurs bio mobilisés à nouveau aujourd’hui à Angoulême face à la réforme de la PAC

- l’accès aux documents électoraux avant dimanche et le second tour

- Little Pots veut accompagner vers une consommation “zéro déchet” et lance sa gourde Chopette

- deux joueurs du SA XV ont échangé au service de pédiatrie du Centre hospitalier d’Angoulême

- le festival Les Sarabandes investit Bonneville tout le week-end entre expositions et spectacles

- une journée de déconfinement pour la Conférence d’Angoulême de la Société Saint-Vincent de Paul