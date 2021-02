Journal de 08h01 - 26 février 2021

- le Ministre Franck Riester a voulu rassurer les acteurs des vins et spiritueux

- déplacement aujourd’hui du Secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles

- la cellule psychologique activée après la mort d’un jeune homme tué dans le quartier de Basseau était la bienvenue hier

- un crématorium rural va voir le jour à Confolens

- la conservation et la restauration de fresques du Château de Balzac font l’objet d’une campagne de financement participatif

- le Festival Musiques Métisses continue d’avancer pour faire vivre sa prochaine édition du 4 au 6 juin