Journal de 08h01 - 28 mai 2021

- La venue hier de la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de l’Éducation prioritaire a fait réagir des enseignants concernant les contrats locaux d’accompagnement

- Les apprentis méritants distingués aujourd’hui en préfecture

- l’Observatoire de l’eau fait le point sur la ressource avant l’été

- échanges et partages autour de l’entreprise entre deux jeunes et un chef d’entreprise

- Le tour académique du patrimoine à vélo de l’Académie de Poitiers arrive en Charente

- le film de Wes Anderson tourné à Angoulême sortira en octobre