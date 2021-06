Journal de 08h01 - 8 juin 2021

- une tribune de la Procureure d’Angoulême pour demander plus de moyens pour la lutte contre les violences conjugales

- une vaste opération menée hier concernant les stupéfiants

- le Forum recrutement rassemblera vendredi une centaine d’entreprises et d’institutions et leurs offres d’emploi

- un nouveau directeur régional pour ENEDIS Poitou-Charentes

- deux heures d’émission radio pour valoriser l’engagement des jeunes

- des écoliers de Cognac découvrent l’Hôtel de ville

- le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine a dévoilé le circuit des 5 étapes