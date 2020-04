Journal de 7h du 07 avril

- Début de saison catastrophique pour les professionnels du tourisme vendéens. Alors que la saison devait être lancée vendredi avec le début des vacances scolaires, les campings ou gîtes sont fermés en raison du confinement.



- Le week-end dernier, les forces de l'ordre étaient mobilisées pour des contrôle d'attestation, mais aussi pour des contrôles routiers. Résultat, 3 conducteurs qui roulaient à plus de 50km/h au dessus de la vitesse autorisée se sont vus retirer leur permis de conduire.



- Profiter du confinement pour s'interroger sur sa situation professionnelle, et mettre à profit son potentiel. C'est ce que propose le Vendéen Philbert Corbrejaud, révélateur de talents, qui organise jeudi un séminaire virtuel. On vous explique tout dans ce journal.