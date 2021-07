Journal de 7h du jeudi 01 juillet

- Après le maire des Sables d’Olonne, le député Stéphane Buchou et la sénatrice Annick Billon écrivent à leur tour au gouvernement pour demander des renforts de forces mobiles, suite aux violences survenues le week-end dernier dans la ville.

- Expositions, visites d’église, balades… la paroisse de Saint-Jean-de-Monts propose encore cet été de nombreuses activités à destination des locaux et des touristes. Présentation dans ce journal.

- La 4ème édition de Vendée Cœur se déroulera les 18 et 19 juin 2022. En attendant, les inscriptions et la course aux dons sont ouvertes depuis le 26 juin.