Journal de 7h du jeudi 12 mars

- 6 nouveaux cas de coronavirus dans les Pays de la Loire annoncés hier par l’Agence Régionale de Santé. Ce qui porte à 34 le nombre de personnes contaminées dans la région.

- En 2019, les 3 plateformes d’Initiative Vendée ont accompagné 313 entreprises. Leur mission : favoriser les créations et reprises d’entreprises grâce à un accompagnement financier et à du parrainage.

- 27 skippers se sont inscrits pour la course New York-Vendée-Les Sables d’Olonne, dernière transat en solitaire avant le Vendée Globe.