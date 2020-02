Journal de 7h du jeudi 13 février

- Le groupe Michelin annonce un chiffre d’affaires de 24,1 milliards €, et un bénéfice d’1,7 milliard €, pour l’année 2019. Annonce qui passe mal du côté du site Michelin de la Roche sur Yon qui doit fermer cette année.

- La maison départementale de l’emploi et du développement économique de la Vendée lance Movea, une plateforme pour la mobilité. Ce dispositif a pour objectif de lever les freins à la mobilité pour favoriser l’accès à l’emploi ou à la formation professionnelle.

- Prêtre et médecin en soin palliatif à la clinique Sainte Elisabeth à Marseille, le Père François Buet interviendra ce soir à la Roche sur Yon lors d’une conférence sur l’accompagnement de la fin de vie. Vous l’entendrez dans ce journal.