Journal de 7h du jeudi 14 mai

- Les plages de l’Ile d’Yeu et des Sables d’Olonne ont pu rouvrir hier après le feu vert du Préfet. D’autres communes du département sont en attente.

- Les commerces, sauf les bars et restaurants, peuvent à nouveau accueillir leur client depuis lundi. Dans ce journal, vous entendrez le témoignage de la gérante d’une maroquinerie à la Roche sur Yon, qui a rouvert sa boutique avec bonheur.

- Vendée tourisme adapte sa communication à la situation, et lance une campagne intitulée « Evadez-vous près de chez vous ! ».