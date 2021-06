Journal de 7h du jeudi 17 juin

- Dernière ligne droite avant les élections départementales et régionales. Les candidats multiplient les déplacements, et affichent leurs soutiens.

- Zoom dans ce journal sur le Point Conseil Budget de l’UDAF. Alors qu’avec la crise sanitaire le budget des familles est souvent impacté, cette structure les accompagne.

- A quelques jours du départ du Tour de France, l’équipe vendéenne Total Direct énergie annonce un changement de nom. Elle devient TotalEnergies, et affiche de nouvelles couleurs.