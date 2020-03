Journal de 7h du jeudi 19 mars

- Face à la forte augmentation de la population présente sur le littoral et pour limiter la propagation du coronavirus, le Préfet de la Vendée a décidé hier d'interdire l'accès aux plages, et la fréquentation piétonne et cycliste sur les ports et remblais.



- Les villes et communes du département s'adaptent et prennent des mesures pour assurer la continuité du service public. Nous irons à Montaigu-Vendée.



- En raison de cette épidémie de coronavirus, le skipper sablais Arnaud Boissières a décidé de mettre en pause le chantier hivernal de son IMOCA La Mie Câline – Artisans Artipôle. Vous l'entendrez dans ce journal.