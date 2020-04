Journal de 7h du jeudi 2 avril

- Hier, 17 patients atteints du coronavirus étaient en réanimation au CHD à la Roche sur Yon. En Vendée, le pic de l'épidémie est attendu entre le 6 et le 10 avril.



- Avec le confinement, et la fermeture des commerces non-essentiels, certains consommateurs ont changé leur habitudes, pour consommer plus local. C'est ce qu'a constaté à la Roche sur Yon Clément Plault le président de l'association "Les Vitrines du Centre-Ville". Vous l'entendrez dans cette édition.



- En fin de journal, nous nous intéresserons à nos animaux de compagnie, qui peuvent être des vecteurs de transmission du coronavirus. Un vétérinaire nous donnera quelques conseils.