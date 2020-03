Journal de 7h du jeudi 26 mars

- Hier à midi, 59 patients étaient hospitalisés au CHD Vendée dont 19 identifiés Covid-19 et 40 cas suspects. Parmi ces malades, 10 étaient placés en réanimation. Et 23 patients étaient également accueillis dans d'autres hôpitaux de Vendée.

- Entre 150 000 et 200 000 personnes sont venues se confiner dans les Pays de la Loire, dont la moitié en Vendée. Annonce faite hier par le Préfet de Région Claude d'Harcourt.



- La communauté de communes Vendée Grand Littoral dans l'attente de 70 000 masques, commandés à l'entreprise Prolaser. Des masques attendus en cette fin de semaine.