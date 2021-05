Journal de 7h du jeudi 27 mai

- Après les meubles Gautier l’an dernier, c’est Bob, le mini lave-vaisselle qui représentera la Vendée en juillet prochain, au salon du Fabriqué en France, organisé à l’Elysée.

- A l’approche de l’été, l’Agence Régionale de Santé mise sur la vaccination et le dépistage pour éviter une 4ème vague de l’épidémie de Covid-19. 35 000 doses de vaccin sont injectées chaque semaine en Vendée, et 80 000 kits d’autotests vont être distribués.

- Après le succès du premier parcours « Léo et les aventuriers de l’océan », la Ville des Sables-d’Olonne en lance un second « Lalie et l’aventure balnéaire ». Disponibles sur l’application Les Sables d'Olonne Explorations, ils permettent une découverte ludique de l’histoire du territoire.