Journal de 7h du jeudi 28 mai

- Depuis le début de l’épidémie, 37 personnes sont décédées du Covid-19 dans les hôpitaux vendéens. Et hier, 5 patients étaient toujours en réanimation.

- Le Petit Futé s’adapte à la situation en cette période d’épidémie du coronavirus, et a lancé une collection « 100 km autour… ». Et l’édition « 100 Km autour de Nantes » fait la part belle aux idées de sortie en Vendée. Présentation dans ce journal.

- Détruite en février par un incendie, la fromagerie de Luçon sera reconstruite d’ici 2022. 40 millions seront investis, et les 130 salariés en CDI doivent être conservés.