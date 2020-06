Journal de 7h du jeudi 4 juin

- Une animatrice périscolaire a été testée positive au coronavirus dans une école de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Par mesure de précaution, le maire a fermé l’école jusqu’à la fin de semaine.

- Depuis le déconfinement, les donneurs de sang se déplacent moins sur les collectes, et les réserves sont désormais sous le seuil d’alerte. L’Etablissement Français du Sang lance donc un appel à la mobilisation.

- Les listes pour le 2ème tour des élections municipales ont été déposées en préfecture et sous-préfectures. A La Roche sur Yon et aux Sables d’Olonne, des tractations ont eu lieu pendant l’entre-deux tours, et des listes ont fusionné. Les précisions dans ce journal.