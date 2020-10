Journal de 7h du lundi 05 octobre

- Le port du masque est désormais obligatoire sur les communes des Herbiers, de Saint Fulgent et de Mortagne sur Sèvre. Dans ces secteurs du bocage, les taux d’incidence et de positivité du Covid-19 sont beaucoup plus élevés que la moyenne départementale.

- La Maison d’enfants Charles de Foucauld des Apprentis d’Auteuil à Challans fêtait vendredi ses 10 ans. A cette occasion Mgr Jacolin, évêque de Luçon, a béni cette maison et ceux qui y vivent.

- Laurent Favreau, maire de Venansault, est le nouveau président du Sydev, le Syndicat départemental d'énergie de la Vendée.