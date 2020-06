Journal de 7h du lundi 15 juin

- Sur les 213 personnes testées jeudi au coronavirus à l’école Edmond Bocquier de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, aucun cas n’a été détecté. L’école rouvrira la semaine prochaine.

- Dans un communiqué, les 106 directeurs d’Ehpad de Vendée font part de leurs inquiétudes sur la situation de leurs établissements. Ils pointent la fatigue et l’usure des personnels, et demandent la valorisation des métiers de leurs établissements.

- L’office de tourisme du Pays de Fontenay-Vendée s’adapte face à la crise, et revoit sa stratégie commerciale pour relancer l’activité. Notre reportage dans ce journal.