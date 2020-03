Journal de 7h du lundi 16 mars

- Les résultats des élections municipales, marquées par un fort taux d’abstention, dans le contexte de l’épidémie de Coronavirus… à la Roche sur Yon et aux Sables d’Olonne, les maires sortants sont arrivés en tête du premier tour. Mais avec moins de 50% des voix, ils devront donc se soumettre à nouveau au vote des électeurs dimanche prochain.

- Un 2ème tour sera également nécessaire à Fontenay le Comte et à Challans, où les maires sortants ne se représentaient pas, et où aucun candidat n’a dépassé la barre des 50%.

- Enfin, aux Herbiers, Véronique Besse est réélue, et à Montaigu-Vendée et Luçon, les 1ers adjoints sortants, Florent Limouzin et Dominique Bonin sont élus maire dès le premier tour.