Journal de 7h du lundi 23 mars

14 centres Covid en plein air ouvrent ce matin dans le département. Ils accueilleront les patients qui n’ont pas de médecin traitant ou ceux dont le médecin n’est pas disponible.



Aux Sables d'Olonne, après l'interdiction du remblai et des plages, la Ville a décidé d'interdire les locations saisonnières. Un moyen de lutter contre l'afflux de personnes qui se poursuivait, malgré les mesures de confinement.



Dans ce journal, nous vous présenterons également une initiative solidaire... Pour une plus grande proximité et une plus grande attention aux personnes isolées, la diaconie diocésaine lance un service d'appels téléphoniques.