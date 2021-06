Journal de 7h du lundi 28 juin

- La droite et le centre remportent les élections départementales en Vendée, en raflant les 17 cantons… et parfois très largement.

- Christelle Morançais réélue à la tête de la Région Pays de la Loire. Elle a obtenu hier 46,45% des suffrages exprimés.

- Pour la saison estivale, 3 nouveaux centres de dépistage du Covid-19 ouvrent sur le littoral. Situés à la Tranche-sur-Mer, aux Sables d’Olonne, et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ils sont accessibles 7j/7.