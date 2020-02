Journal de 7h du lundi 3 février

- La prise en charge des personnes en situation de perte d’autonomie sera cette année encore le premier budget du Département, avec plus de 180 millions d’euros. La session de vendredi a permis de détailler le plan « Vendée autonomie ».

- La pêche et la commercialisation des coquillages de la Baie de Bourgneuf pourraient à nouveau être autorisées à partir de jeudi. Le retour à une situation sanitaire favorable semble en effet se dessiner.

- Et puis c’est le 2ème plus gros jackpot de l’histoire en Vendée. Un joueur du loto a gagné 9 millions d’€ lors du tirage samedi soir.