Journal de 7h du lundi 30 mars

- Hier, l'Agence Régionale de Santé recensait 780 cas confirmés de covid 19 dans les Pays de la Loire. Un virus qui a déjà fait 47 victimes dans la région.



- A partir d'aujourd'hui, les taxis sont gratuits pour les personnels soignants des hôpitaux. Et le SyDEV donne un accès gratuit aux bornes de recharge pour véhicules électriques de son réseau pour les pompiers, infirmiers, médecins et le personnel de l’ADMR.



- Spécialiste de l'agencement de pharmacies depuis près de 30 ans et installé à Marans, Jean-Pierre Demeye a souhaité aider ceux qui sont au front. Il a créé un paravirus, un support en plexiglass, qu'il distribue gratuitement aux pharmaciens, boulangers et buralistes. Vous entendrez son témoignage dans ce journal.