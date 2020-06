Journal de 7h du mardi 02 juin

- Conséquence de l’épidémie de coronavirus, le chômage est en forte augmentation dans les Pays de la Loire. Plus 32% entre mars et avril. Soit 57 570 demandeurs d’emplois supplémentaires.

- C’est aujourd’hui que les cafés, bars, restaurants, théâtre, salles de spectacles et campings peuvent rouvrir. Dans ce journal, vous entendrez le soulagement du gérant du Camping Paradis La Pomme de Pin de Jard sur Mer.

- Et puis les nominations de prêtres pour la rentrée prochaine ont été annoncées ce dimanche dans les paroisses concernées. Les précisions en fin d’édition.