Journal de 7h du mardi 05 mai

- Le député vendéen Stéphane Buchou favorable à la réouverture des plages pour la pratique d'activités physiques dès le 11 mai. Avec d'autres parlementaires, il a adressé un courrier en ce sens au Premier ministre et à la ministre des Sports.



- Dans la région Pays de la Loire, 11 638 Prêts Garantis par l’État ont été accordés depuis leur lancement le 25 mars. Ce dispositif permet d'aider les entreprises en difficulté en cette période de crise sanitaire.



- Les réactions se multiplient après le décès dimanche de Bernard Suaud. Ancien conseiller régional et président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, il s'est éteint à l'âge de 91 ans.