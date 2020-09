Journal de 7h du mardi 08 septembre

- Des classes fermées au lycée des Etablières à La Roche-sur-Yon, et au groupe scolaire Gaston-Ramon à Moutiers les Mauxfaits, après la découverte de cas de Covid-19 parmi les élèves.

- La deuxième édition du salon du livre des Journées du patrimoine se tient cette année au Château de la Flocellière. Plus de 60 auteurs sont attendus les 19 et 20 septembre.

- Une nouvelle randonnée permanente de cyclotourisme de 236km a vu le jour autour du Parc naturel régional du Marais poitevin. Présentation dans ce journal.