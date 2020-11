Journal de 7h du mardi 10 novembre

- Pour soutenir les artistes et permettre aux habitants de continuer à avoir une vie culturelle, la Ville de Challans réinvente son offre culturelle. Elle propose d’assister à 2 spectacles via ses réseaux sociaux. Spectacles qui seront joués aux dates et horaires initialement prévus dans la saison culturelle.



- Les trains, les cars et les navettes maritimes Yeu-Continent sont désormais gratuits pour les soignants qui les utilisent pour leurs déplacements professionnels. Annonce de la Région Pays de la Loire hier.



- Pendant la saison estivale, 2 560 opérations de sauvetage ont été réalisées sur la façade atlantique. 24 personnes sont décédées.