Journal de 7h du mercredi 17 juin

- Mouvement national de grève hier dans les hôpitaux pour demander davantage de moyens et de meilleures conditions de travail. Nous avons posé notre micro lors du rassemblement à la Roche sur Yon.

- Pour des raisons économiques et sanitaires, le 49ème Tour de Vendée cycliste, prévu le 4 octobre aux Herbiers, est reporté à 2021.

- L’ICES organise du 26 au 29 août 2020 une Université d’été au Château de La Flocellière et au Puy du Fou, autour du thème de la création. Pour la financer, l’institut lance un financement participatif.