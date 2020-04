Journal de 7h du mercredi 22 avril

· En cas d’infection avérée, tous les résidents et les personnels d’établissements sociaux et médico-sociaux, et notamment les EHPAD doivent être désormais testés au COVID 19. Des tests qui vont monter en puissance dans les jours à venir. En Vendée, 89 établissements ont signalé des cas de Covid.



· Les dotations 2020 de l’Etat pour les collectivités et notamment pour les communes ont été annoncées le 7 avril dernier. Malgré une hausse globale, des questionnements et des inquiétudes demeurent. 66 communes voient ainsi leur dotation baisser. La présidente des maires de Vendée réagira dans ce journal.



· Comment l’ICES, l’université catholique vendéenne vit le confinement ? Face aux 1400 étudiants, plusieurs défis pour l’institut : éviter qu’ils soient seuls, assurer le bon déroulement des cours en visio-conférence, et préparer les futurs examens, certes assez différents, mais bien maintenus.